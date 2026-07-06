Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bornheim - Kriminalpolizei berät gemeinsam mit dem Bezirksdienst vor Ort -

Bonn (ots)

Am Donnerstag, den 09. Juli 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort in Bornheim ein. Das Polizei-Mobil steht auf dem Parkplatz am BAUHAUS in Bornheim, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr und bietet die Möglichkeit, sich zu verschiedenen Themen wie z.B. Einbruchsschutz und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz stehen gemeinsam mit dem Bezirksdienstbeamten gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung. Eine Übersicht der Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten sowie deren zuständige Bezirke finden Sie auf der Webseite der Bonner Polizei unter folgendem Link:

https://bonn.polizei.nrw/artikel/regionale-bezirksdienste-bd

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