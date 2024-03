Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Wachtberg-Ließem

Wachtberg (ots)

Am Samstag, 16.03.2024, brachen bislang Unbekannte in der Zeit von 16 Uhr bis Mitternacht die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Overbachstraße in Wachtberg-Ließem auf. Anschließend wurde das Haus betreten und die Zimmer nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und mindestens eine Armbanduhr gestohlen. Die Täter verließen mit ihrer Beute unerkannt den Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 13 in Verbindung zu setzen. Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an k13.bonn@polizei.nrw.de

