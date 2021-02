Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrollen in der Bonner Innenstadt - Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Bonn (ots)

Am vergangenen Dienstag (02.02.2021) führte der Verkehrsdienst in Zusammenarbeit mit der Kradgruppe der Bonner Polizei Verkehrskontrollen im Bonner Stadtgebiet durch. An sechs Kontrollorten standen sowohl das Fehlverhalten von Autofahrern, als auch Verstöße von Rad fahrenden im Fokus der Beamten.

Im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei verunglückten im Jahr 2020 mehr als 700 Rad- und Pedelecfahrende bei Verkehrsunfällen. Etwa ein Drittel davon trug sich im Bonner Zentrum zu. Die Sicherheit der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ist damit weiterhin ein Schwerpunkt der Verkehrssicherheitsarbeit der Bonner Polizei.

Bei der Kontrolle am gestrigen Tage wurden insgesamt 104 Maßnahmen gegen Kraftfahrzeugführer sowie Rad- und Pedelecfahrende getroffen. In knapp der Hälfte der Fälle wurden Verwarngelder im Zusammenhang mit Vorfahrts- und Vorrangverstößen erhoben. Hiervon richteten sich allein 32 Verwarnungen gegen Fahrzeugführer, die wegen eines Fehlverhaltens gegenüber Rad- und Pedelecfahrenden auffielen. So kommt es zum Beispiel im Zusammenhang mit Abbiegevorgängen immer wieder zu gefährlichen Situationen, auf die die Polizei durch die Kontrollen aufmerksam machte. Auch die Nutzung des Mobiltelefons, bei der es sich um eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr handelt, wurde sowohl bei PKW-Fahrern, als auch bei Rad fahrenden geahndet. Darüber hinaus wurden in sechs Fällen Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetzt oder des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Zur Reduzierung der Anzahl verunglückter Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen führt die Bonner Polizei auch in Zukunft, unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Pandemie, gezielte Kontrollen durch.

An folgenden Orten wurden Kontrollstellen eingerichtet:

- Bonn, Auf dem Hügel - Bonn, Bertha-von-Suttner-Platz - Bonn, ZOB - Bonn, Kennedybrücke - Bonn, Stockentor - Bad Godesberg, Godesberger Allee

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell