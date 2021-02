Polizei Bonn

POL-BN: Endenich/Duisdorf: Autofahrer standen unter Drogeneinfluss - Polizei ordnete Blutproben an

Bonn (ots)

Gleich zwei Mal hielten Beamte der Wache Duisdorf am gestrigen Dienstag (02.02.2021) Autofahrer an, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen.

Den Anfang machte ein 39-Jähriger, den die Polizisten um 15:00 Uhr in der Röckumstraße in Endenich stoppten. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Mann, weshalb vor Ort ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser schlug positiv auf THC und Amphetamine an. Der Mann 39-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm.

Gegen 18:40 Uhr ging einer Streifenwagenbesatzung eine weitere Autofahrerin ins Netz, die sich während einer Verkehrskontrolle in der Rochusstraße auffällig verhielt. Dabei fiel besonders die starke Lichtempfindlichkeit der 35-Jährigen auf. Ein Drogenvortest verlief entsprechend positiv auf Amphetamine. Zudem wurden in der Handtasche der Frau weitere Betäubungsmittel aufgefunden, die die Beamten sicherstellten. Auch ihr wurde auf der Polizeiwache durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

In beiden Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefertigt und eine Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung bzw. Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Gegen die Frau wird zusätzlich wegen den unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell