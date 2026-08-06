Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Einsatz in Spanien erfolgreich beendet

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Ratingen (ots)

Am Abend des 5. August 2026 sind unsere drei Kollegen nach einem anspruchsvollen Einsatz wohlbehalten und sicher in Ratingen angekommen. An der Feuerwache wurden sie von ihren Kolleginnen und Kollegen sowie weiteren Angehörigen mit großer Herzlichkeit und Freude empfangen. Trotz der deutlichen Erschöpfung, die den Strapazen der vergangenen Tage geschuldet war, strahlten sie eine spürbare Erleichterung und Zufriedenheit aus. Glücklich darüber, wieder im Kreise ihrer Familien zu sein, konnten sie im Anschluss an die Begrüßung endlich nach Hause zurückkehren und sich dort erholen. Bereits unmittelbar nach ihrer Rückkehr wurden die ersten Maßnahmen zur Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit des eingesetzten Tanklöschfahrzeugs begonnen. Heute versammelte sich die Ratinger Einheit des GFFF-V-Moduls, um sowohl das eingesetzte Material als auch das Fahrzeug eingehend zu überprüfen. Ziel ist es notwendige Reparaturen durchzuführen und das Equipment für zukünftige Einsätze bestmöglich vorzubereiten. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Einsatzbereitschaft jederzeit aufrechterhalten wird. Obwohl der Einsatz vor Ort in Spanien mit einer Dauer von knapp zwei Tagen vergleichsweise kurz war, sind sich alle Beteiligten einig, dass die geleistete Unterstützung für die örtlichen Einsatzkräfte von großer Bedeutung war und den weiten Weg mehr als gerechtfertigt hat. Das gemeinsame Motto "Wir halten zusammen, egal wo und wann" spiegelt den starken Zusammenhalt und die Solidarität wider, die alle Einsatzkräfte miteinander verbindet. Wann und wohin der nächste Einsatz führen wird, steht derzeit zwar noch nicht fest, doch sind alle hoch motiviert und bereit, erneut für diese wichtige Aufgabe einzutreten. Die Feuerwehr Ratingen spricht ihren herzlichen Dank an die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen sowie an alle weiteren Mitwirkenden aus, die durch ihr Engagement zum erfolgreichen Ablauf dieses Einsatzes beigetragen haben. Ihr Einsatz zeigt eindrucksvoll, wie wichtig gegenseitige Unterstützung und Zusammenarbeit in schwierigen Situationen sind. Werte, auf die wir auch in Zukunft weiter bauen werden.

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