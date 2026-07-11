Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Carportbrand in Ratingen-Lintorf

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Ratingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 11.07.2026 wurde die Feuerwehr Ratingen um 03:21 Uhr zu einem Brand in der Rilkestraße im Stadtteil Lintorf gerufen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Carport bereits in Vollbrand. Aufgrund der akuten Gefahr, dass die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude übergreifen könnten, wurde die Alarmstufe noch während der Anfahrt erhöht. Die Feuerwehr begann sofort mit einer umfassenden Brandbekämpfung. Während ein Löschfahrzeug den Brand des Carports bekämpfte, setzte ein weiteres Fahrzeug gezielte Schutzmaßnahmen am Wohngebäude um und verhinderte so erfolgreich einen Flammenüberschlag. Parallel hierzu kam eine Drehleiter zum Einsatz, um den Dachstuhl des Hauses auf mögliche Brandausbreitung und versteckte Glutnester zu kontrollieren. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens der Einsatzkräfte konnte der Brand auf den Carport begrenzt und eine Ausbreitung auf das Wohngebäude verhindert werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen, der Führungsdienst sowie Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus den Löschzügen Lintorf und Tiefenbroich. Des Weiteren waren die Polizei sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus im Einsatz. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

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