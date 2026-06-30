Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Große Blaulichtmeile zum 750-jährigen Stadtjubiläum - Ein Tag voller Einblicke und Mitmachaktionen

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Ratingen (ots)

Anlässlich des Stadtjubiläums lädt die Feuerwehr Ratingen gemeinsam mit zahlreichen Partnern herzlich zur Blaulichtmeile am Stadionring ein. Am Sonntag, dem 5. Juli 2026, von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm rund um Sicherheit, Rettung und ehrenamtliches Engagement. Entlang des Stadionrings präsentieren Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter, Malteser und weitere Organisationen ihre Arbeit anschaulich und praxisnah. Einsatzfahrzeuge, moderne Technik und interaktive Stationen bieten spannende Einblicke in den Alltag der Einsatzkräfte. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die realitätsnahen Vorführungen der Feuerwehr: Von Rettungseinsätzen über den Einsatz eines Hochleistungsgroßlüfters bis hin zu Demonstrationen der Dekontamination bei Gefahrstoffunfällen wird hier die Vielseitigkeit der Aufgaben eindrucksvoll sichtbar. Eine Sandsackfüllmaschine zeigt live, wie Schutzmaßnahmen im Hochwasserfall schnell umgesetzt werden können. Ein weiteres Highlight ist die Präsentation eines neuartigen Löschsystems, das gezielt hinter Mauern Brände bekämpft und damit neue Maßstäbe in der Brandbekämpfung setzt. Für Familien und vor allem junge Besucherinnen und Besucher bietet die Jugendfeuerwehr ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm. Kinder und Jugendliche können den Umgang mit Löschgeräten erlernen, sich über Brandschutz informieren oder technische Übungen ausprobieren. Ein Feuerlöschtrainer ermöglicht das praktische Training mit tragbaren Feuerlöschern unter fachkundiger Anleitung. Für die Kleinsten steht eine Hüpfburg bereit. Ein besonderes Erlebnis für die kleinen Besucher bietet die Teddyklinik des DRK. Hier werden die flauschigen Patienten liebevoll untersucht und versorgt. So lernen Kinder spielerisch, wie Fürsorge und medizinische Betreuung funktionieren. Die Feuerwehr-Modenschau zeigt verschiedene Einsatzkleidungen und Spezialausrüstungen. Die Fahrzeugausstellung umfasst unter anderem ein seltenes Sonderlöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr sowie ein originales amerikanisches Polizeiauto. Mobile Retter, Verkehrskadetten, DLRG, Ordnungsamt sowie die Notfallseelsorge informieren an eigenen Ständen über ihre Arbeit. Auch das Evangelische Krankenhaus Mettmann (EVK) und die Westdeutsche Spenderzentrale stehen für Fragen rund um Gesundheit und Engagement zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgen vielfältige Essens- und Getränkestände. Zudem können Besucherinnen und Besucher an diesem Tag den offiziellen Jubiläumsstempel erhalten. Der Stadionring wird während der Veranstaltung vollständig für den Verkehr gesperrt, um ausreichend Platz für alle Aktionen zu gewährleisten. Die Stadtwerke Ratingen fördern die Veranstaltung großzügig. Der Eintritt ist kostenfrei. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Einsatzkräfte aus nächster Nähe kennenzulernen, moderne Technik zu erleben und aktiv mitzuwirken. Die Feuerwehr Ratingen sowie alle beteiligten Organisationen freuen sich auf zahlreiche Gäste an einem informativen und lebendigen Tag in unserer schönen Stadt Ratingen.

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