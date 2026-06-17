Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Zwei Personen nach Verkehrsunfall aus Fahrzeug befreit

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Ratingen (ots)

Am späten Montagabend des 16.06.2026 wurde die Feuerwehr Ratingen gegen 22:22 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung auf die Straße An der Lilie alarmiert. Gemeldet worden war ein Pkw, der von der Fahrbahn abgekommen sein sollte und auf zwei Rädern stehend zum Stillstand gekommen war. Zudem sollten sich zwei Personen im Fahrzeug befinden und dieses nicht selbstständig verlassen können.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage anders dar als zunächst gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Pkw rückwärts auf mindestens drei Mülltonnen sowie eine Hecke aufgefahren. Das Fahrzeug wurde dabei lediglich durch die Mülltonnen und die Hecke in seiner Position gehalten. Aufgrund der eingedrückten Hecke auf der Beifahrerseite sowie einer unter dem Fahrzeug eingeklemmten Mülltonne waren die beiden Fahrzeuginsassen zwar augenscheinlich unverletzt, jedoch im Fahrzeug eingeschlossen.

Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug zunächst gegen Wegrollen und unterbaute dieses. Zusätzlich wurde das Fahrzeugheck mithilfe eines Abstützsystems gegen ein mögliches Abrutschen gesichert. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse gestalteten sich die Arbeiten anspruchsvoll. Um einen sicheren Ausstieg der Insassen zu ermöglichen, wurde die Hecke auf der Beifahrerseite mittels Kettensäge entfernt.

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen konnten beide Personen das Fahrzeug eigenständig und unverletzt verlassen. Sie wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, lehnten jedoch einen Transport in ein Krankenhaus ab.

Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Tochter der Fahrzeughalterin übergeben. Über diese wurde ein Abschleppunternehmen mit Kran angefordert, um das Fahrzeug aus seiner ungewöhnlichen Lage zu bergen.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte beider Standorte der Berufsfeuerwehr, der Führungsdienst, die Freiwilligen Feuerwehr Ratingen-Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, ein Notarzteinsatzfahrzeug des Kreises Mettmann sowie die Polizei des Kreises Mettmann.

Der Einsatz konnte um 23:18 Uhr beendet werden.

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