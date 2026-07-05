Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Blaulichtmeile Ratingen - Ein Tag voller Staunen und guter Laune

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Ratingen (ots)

Am 5. Juli 2026 war der Stadionring in Ratingen ein echter Treffpunkt für Groß und Klein. Zahlreiche Menschen aus der ganzen Region kamen zusammen, um gemeinsam die Blaulichtmeile zu erleben. Das bunte Programm zum Stadtjubiläum lockte viele Neugierige an und sorgte für jede Menge gute Stimmung. Besonders die Vorführungen zogen die Besucherinnen und Besucher in ihren Bann. Von spektakulären Rettungseinsätzen bis hin zum Einsatz des großen Hochleistungslüfters, hier gab es für alle viel zu entdecken. Für Familien war das Mitmachprogramm der Jugendfeuerwehr ein Highlight, und die Teddyklinik des DRK brachte nicht nur Kinderaugen zum Leuchten. Viele Gäste zeigten sich beeindruckt: "Ich hätte nie gedacht, was unsere Feuerwehr hier in Ratingen alles draufhat!", erzählte eine Besucherin begeistert. Ein anderer Besucher erwähnte: "Es war super, auch mal die anderen Organisationen kennenzulernen und zu sehen, wie viel Herzblut dahintersteckt." Hauptorganisator Uwe Schneiders ergänzte: "Solche Veranstaltungen bringen die Menschen zusammen, das macht die Blaulichtfamilie aus" und auch Bürgermeister Patrick Anders wirkte bei seinem Worten an die Veranstalter und Bürger sichtlich begeistert und freudig. Die Blaulichtmeile war ein voller Erfolg. Informativ, lebendig und nah dran an den Menschen. Es war schön zu sehen, wie Einsatzkräfte und Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch kamen und gemeinsam einen unvergesslichen Tag verbrachten. Der von der Unterstützungsabteilung nicht verkaufte Kuchen wurde zudem an die Tafel gespendet, was die Gemeinschaft zusätzlich unterstrich. Die Feuerwehr Ratingen und alle beteiligten Organisationen bedanken sich herzlich bei allen, die vorbeigeschaut und diesen Tag so besonders gemacht haben.

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