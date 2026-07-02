Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten auf der BAB 52

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen des 02.07.2026 wurde die Feuerwehr Ratingen um 07:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf die Autobahn 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf, zwischen der Anschlussstelle Tiefenbroich und dem Autobahnkreuz Breitscheid, alarmiert. Bereits auf der Anfahrt wurden weitere Kräfte alarmiert, da von mehreren verletzten Personen ausgegangen wurde. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ergab die Erkundung, dass insgesamt fünf PKW in den Verkehrsunfall verwickelt waren. Entgegen der ersten Meldung war keine Person eingeklemmt. Insgesamt wurden vier Personen verletzt. Drei der Betroffenen wurden durch den Rettungsdienst als schwerverletzt eingestuft, eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in für sie geeignete Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletzten, stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab, um weitere Gefahren für den Verkehr zu verhindern. Die Anfahrt der Einsatzkräfte gestaltete sich erschwert, da die Zufahrt zur Einsatzstelle teilweise durch stehende PKW und LKW blockiert war. Dennoch konnten alle Maßnahmen zügig eingeleitet werden. Zur Ursache des Unfalls kann durch die Feuerwehr keine Aussage getroffen werden. Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Standorten, die Löschzüge Breitscheid und Ratingen-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus mit mehreren Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge aus dem Kreis Mettmann sowie die Autobahnpolizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell