Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Lkrs Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall mit Verletzten, Fehler beim Überholen (05.07.2026)

Vöhrenbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 05.07.2026, gegen 17 Uhr, auf der B500, zwischen der Abzweigung L180, Kalte Herberge (Vöhrenbach) und dem Ort Lachenhäusle (Titisee-Neustadt). Eine 21-jährige Pkw-Lenkerin befuhr mit ihrem Pkw VW ID1 die B500 kommend von der Kalten Herberge in Richtung Lachenhäusle und bog nach links in eine Privateinfahrt ab. Ein niederländischer Kradlenker befuhr mit seinem Krad Triumph die B500 in gleicher Richtung und übersah beim Überholen den VW ID1, so dass es beim Abbiegevorgang zur Kollision kam. Auf Grund der Gesamtumstände wurde ein Rettungshubschrauber mit Notarzt an die Örtlichkeit beordert. Außerdem kamen zwei RTW vor Ort. Der Kradlenker wurde leicht verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Auch die Pkw-Lenkerin und ihr 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Klinikum verbracht. Die B500 musste für eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden. An dem Pkw, als auch am Krad entstand jeweils Sachschaden in Höhe ca. 2.500 Euro. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschlepper geborgen.

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