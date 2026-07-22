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Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

FW Ratingen: Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver
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Ratingen (ots)

Am Mittwoch, den 22.07.2026, wurde die Feuerwehr Ratingen gegen 03:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Mülheimer Straße in Höhe Baulof alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen versuchte der Fahrer eines PKW einem Wildschwein auszuweichen. Dabei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und verunfallte. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise war kein Transport in ein Krankenhaus erforderlich, sodass beide Personen an der Einsatzstelle verbleiben konnten. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen von beiden Feuerwachen, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie die Polizei des Kreises Mettmann.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen
Pressestelle
E-Mail: presse@feuerwehr-ratingen.de
www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell

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