Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Staffelübergabe in der Ausbildung

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Sechs Brandmeister haben heute ihre Ausbildung erfolgreich beendet, fünf Brandmeisteranwärter beginnen zum 1.10. ihre Ausbildung.

Am heutigen Tage beendeten die Brandmeisteranwärter Henri Franke, Kevin Hennigfeld, Raphael Baerwald, Tim Konrad, Philipp Gerick und Christopher Deckert ihre Laufbahnausbildung für den feuerwehrtechnischen Dienst an den Feuerwehrschulen in Mettmann, Duisburg und Bocholt.

Am kommenden Dienstag werden die Brandmeisteranwärter Gerhard Liebing, Pascal Enskat, Pawel Drechsler, Marc Brinkforth und Dominik Ped ihre Ausbildung an den Feuerwehrschulen Mettmann und Wuppertal starten.

Aus den Händen des Leiters der Feuerwehr Ratingen, René Schubert, und seines Stellvertreters, David Marten, konnten die elf Kollegen ihre Urkunden in Empfang nehmen. Mit Ihnen freut sich Hauptbrandmeister Andreas Schulz über seine erfolgreiche Gruppenführerausbildung.

Wir gratulieren herzlichst.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell