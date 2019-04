Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brand von Sperrmüll an Hauswand - Großeinsatz für die Feuerwehr

Ratingen (ots)

Ratingen-West, Berliner Platz, 06:37 Uhr, 28.04.19

Um 06:37 Uhr wurde der Feuerwehr Ratingen ein Brand an einem Hochhaus am Berliner Platz gemeldet. Es sollte Sperrmüll an der Hauswand brennen. Da nicht bekannt war, ob der Brand bereits auf das Gebäude übergegriffen hatte, wurde das Stichwort "Hochhaus" gewählt. Hieraufhin wurde für mehrere Einheiten Alarm ausgelöst, da Brände in Hochhäusern immer besonders personalintensiv sind.

Vor Ort konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Die Größe des Brandes war nicht so groß wie angenommen und der Brand hatte auch noch nicht auf das Gebäude übergegriffen. Ein Kellerverschlag musste bei der Kontrolle geöffnet werden, eine Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst untersucht, konnte jedoch zu Hause verbleiben.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, die Standorte Mitte, Tiefenbroich und Lintorf. (J. Neumann)

