Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Ratingen (ots)

Ratingen-Tiefenbroich, Angermunder Weg, 10:26 Uhr, 25.04.19

Um 10:26 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem schwer gestürzten Rollerfahrer in den Angermunder Weg alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte ein Rollerfahrer bei einem Zusammenprall mit einem geparkten Fahrzeug so unglücklich, dass er dabei schwer verletzt wurde. Während der Rollerfahrer versorgt wurde, wurden neben einem Notarzt auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Zur Landesicherung und zur Unterstützung der Rettungsdienstkräfte wurden weitere Feuerwehreinheiten entsandt. Nach Behandlung durch die Notärztin wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen, der Löschzug Mitte und ein Rettungshubschrauber aus Duisburg. (J. Neumann)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Jan Neumann

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102-55037905

E-Mail: jan-hendrik.neumann@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell