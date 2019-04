Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Unruhige Osterfeiertage für die Feuerwehr Ratingen

Ratingen (ots)

Ratingen, 22.04.19

Während der Osterfeiertage war die Feuerwehr Ratingen wieder stark gefordert. Von Karfreitag bis zum Ostermontag um 17:00 Uhr musste der Rettungsdienst der Städte Ratingen/Heiligenhaus zu insgesamt 159 Einsätzen ausrücken. Der Brandschutz rückte in dem Zeitraum zu 17 Einsätzen aus.

Herausragend waren hierbei die Anforderung der Feuerwehr Ratingen am 20.04.19 zu einem ausgedehnten Waldbrand im Hildener Stadtwald. Hier standen ca. 25 Hektar Unterholz in Flammen. Unterstützt wurde die Feuerwehr Hilden durch Kräfte aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Feuerwehr Ratingen half bei den stundenlangen Löscharbeiten mit zwei Lösch- und drei Tanklöschfahrzeugen, sowie Personal aus. Im Einsatz waren die Einheiten Mitte, Breitscheid und Lintorf und ein Führungsdienst.

Am 22.04.19, 11:52 Uhr, wurde ein Rettungswagen in das Waldgebiet Müschenau alarmiert. Dort war eine Person kollabiert und Ersthelfer alarmierten die Feuerwehr. Da der Anrufer der Kreisleitstelle seinen genauen Standort nicht mitteilen konnte, sendete er seinen Standort per Whats App. Die Leitstelle konnte den Rettungsdienst so gezielt und schnell zu der angegebenen Koordinate lotsen. Der Patient wurde behandelt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die 20 angemeldeten Osterfeuer sorgten hingegen für keine Einsätze. (J. Neumann)

