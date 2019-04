Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Verkehrsunfall Eingeklemmte Person

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Ratingen 27.04.19 11:49 Uhr, BAB 52, Verkehrsunfall Eingeklemmte Person Um 11:49 wurde die Feuerwehr Ratingen und der Rettungsdienst der Feuerwehr Ratingen zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 52 in Fahrtrichtung Düsseldorf allarmiert. Hier sollten mehrere Fahrzeuge verunfallt und eine Person im Fahrzeug Eingeklemmt sein. Die Erst eintreffenden Einsatzkräfte stellten schnell fest das nur ein Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen ist und nur eine Person sich im Verunfallten Fahrzeug befand. Die im Fahrzeug sitzende Person wurde von Ersthelfern versorgt, war aber nicht eingeklemmt. Die Verletzte Person wurde vom Rettungsdienst weiter versorgt und konnte ohne technische Rettungsmaßnahmen aus dem Fahrzeug gerettet werden. Auf Grund des Unfallhergangs wurde der Patient mit dem Rettungswagen in eine Fachklinik nach Düsseldorf transportiert. Durch die Beschädigung am Fahrzeuges sind Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausgelaufen, diese wurden von der Feuerwehr ab gestreut und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst der Feuerwehr Ratingen die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ratingen Mitte und Lintorf. (R. Schneiders)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Rolf Schneiders

Telefon: 02102-55037330

E-Mail: rolf.schneiders@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell