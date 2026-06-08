Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: 19-Jähriger gibt sich im ICE als Polizeibeamter aus - Bundespolizisten nehmen den Mann fest

Hannover (ots)

Während einer Fahrkartenkontrolle im ICE gab sich ein 19-jähriger Deutscher als Polizeibeamter aus und erhoffte sich damit eine kostenlose Beförderung. Der Zugbegleiter hatte begründete Zweifel an der Glaubwürdigkeit und alarmierte die Bundespolizei. Die Bundespolizisten nahmen den Mann nach einer kurzen Verfolgung fest und beschlagnahmten die Uniformteile.

Der mit Teilen einer Polizeiuniform bekleidete 19-Jährige fuhr Samstagabend im ICE von Kassel Hauptbahnhof nach Berlin Hauptbahnhof. Die ansonsten durchaus üblichen polizeilichen Einsatzmittel hatte der junge Mann jedoch nicht dabei.

Aufgrund von widersprüchlichen Angaben während der Fahrkartenkontrolle zweifelte der Zugbegleiter an der Echtheit der Uniform und informierte die Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Hannover über seinen Verdacht. Eine Streife der Bundespolizei erreichte daraufhin den Bahnhof Hannover-Messe/Laatzen und begab sich zum ICE.

Bei Eintreffen der Beamten versuchte der 19-Jährige zu entkommen und flüchtete fußläufig in Richtung Stadtgebiet. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Beamten mit Hilfe eines Passanten den Flüchtigen zu stoppen und vorläufig festzunehmen. Anschließend wurde der Beschuldigte dem Polizeikommissariat Laatzen für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zugeführt.

Die Polizeiuniform (Diensthose und -hemd mit Hoheitsabzeichen) wurden durch die Bundespolizisten beschlagnahmt. Gegen den falschen Polizeibeamten wurden Ermittlungsverfahren wegen des Betrugs, der Amtsanmaßung, sowie dem Missbrauch von Dienstabzeichen und Berufsbezeichnungen eingeleitet. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Wache entlassen.

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