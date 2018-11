BPOL-HH: Handel mit Betäubungsmitteln - Bundespolizei nimmt 48-Jährigen am Flughafen Hamburg fest

Hamburg (ots) - Direkt von der Einreisekontrolle am Flughafen Hamburg, ging es heute für einen 48-jährigen Mann in Haft. Er kam am Mittag aus Dubai und muss nun die restliche Gesamtfreiheitstrafe von 344 Tagen antreten.

Ein 48-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger stellte sich heute Mittag der Bundespolizei zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle. Die Beamten stellten nach der Abfrage seiner Daten im polizeilichen Fahndungssystem fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Hamburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Mann war im Jahr 2012 vom Amtsgericht Hamburg Barmbek rechtskräftig zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Ihm wurde damals vorsätzliches gewerbsmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in drei Fällen und unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in einem Fall vorgeworfen. Derzeit hat er noch eine Restfreiheitsstrafe von 344 Tagen zu verbüßen, die er nun antreten muss.

