BPOL-HH: Gefährliche Körperverletzung - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hamburg Airport

Hamburg (ots) - Sie war am Vormittag auf dem Weg zum ihrem Flug nach Istanbul. An der Grenzkontrolle wurde der 26-Jährigen dann die Festnahme durch die Bundespolizei am Flughafen Hamburg ausgesprochen.

Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle, erschien am Vormittag eine 26-jährige deutsche Staatsangehörige. Die Frau legte ihrem Reisepass vor. Bundespolizisten stellten im polizeilichen Fahndungssystem fest, dass sie durch die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck zur Festnahme ausgeschrieben war. Das Amtsgericht Lübeck hatte die 26-Jährige im Sommer 2017 u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gesamtgeldstrafe von 1800,00 Euro verurteilt. Hinzu kamen noch 524,30 Euro Verfahrenskosten. Bisher hatte die Frau den Betrag noch nicht beglichen.

Nach Zahlung der Geldstrafe und der Verfahrenskosten konnte sie ihren Weg noch am Vormittag fortsetzen.

