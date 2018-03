POL-EN: Gevelsberg - Geschäftseinbruch scheitert

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 27.02.2018, 19.15 Uhr bis 28.02.2018, 10.30 Uhr versuchten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Oberlichtfensters in ein Tierbedarfsgeschäft an der Hagener Straße einzudringen. Aufgrund einer zusätzlichen angebrachten Stahlgittervorrichtung, gelangten die Täter nicht in das Gebäude.

