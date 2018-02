POL-EN: Hattingen - Aufmerksamer Zeuge notiert Kennzeichen

Hattingen (ots) - Am 27.02.2018, gegen 16.35 Uhr, prallte der Fahrer eines Pkw Mercedes beim Ausparken auf der Augustastraße gegen einen Laternenmast. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen. Bereits kurze Zeit später trafen die Beamten den 91-jährigen Mercedesfahrer aus Bochum an seiner Wohnanschrift an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

