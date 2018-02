POL-EN: Hattingen - Polizei warnt vor falschen Polizeibeamten

Hattingen (ots) - Am 27.02.2018, zwischen 10.00 Uhr und 12.15 Uhr, erhielten vier ältere Hattinger jeweils einen Telefonanruf. Eine männliche Stimme meldete sich und gab an, Polizeibeamter zu sein. Unter dem Vorwand, dass er angeblich in Betrugsserien bzw. Aufklärungen von Wohnungseinbrüchen ermittele, versuchte der Anrufer die Senioren geschickt nach ihren privaten Wohnsituationen auszuhorchen. In allen Fällen verhielten sich die Senioren vorbildlich, indem sie nicht auf die Forderungen eingingen und verständigten die Polizei. Lediglich in einem Fall gelang es dem Täter fast an seine Beute zu gelangen. Er gab gegenüber dem Geschädigten an, in einer Betrugsserie zum Nachteil einer Bank zu ermitteln. Er forderte den Geschädigten auf, ihm eine TAN Nummer seines Kontos anzugeben. Dies tat der Geschädigte auch, verständigte danach jedoch sofort die Polizei. Diese konnte gerade noch rechtzeitig veranlassen, dass die Überweisung zu stoppen und es entstand auch hier kein Schaden. Die Polizei rät bei solchen Anrufen:

- Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf und rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten

