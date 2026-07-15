Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl am Hauptbahnhof vollstreckt

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Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann im Hauptbahnhof Osnabrück festgenommen. Der 23-Jährige muss für 10 Tage ins Gefängnis.

Der Mann war einer Streife der Bundespolizei kurz vor sechs im Hauptbahnhof aufgefallen und kontrolliert worden. Ein Abgleich seiner Personaldaten mit dem Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Festnahme.

Der 23-jährige Deutsche war wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel gerichtlich zu einer Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden, wovon er noch 10 Tage zu verbüßen hat.

Lediglich durch die sofortige Zahlung einer Geldstrafe von 240 Euro hätte er den Gefängnisaufenthalt noch abwenden können.

Weil der 23-Jährige den haftbefreienden Betrag nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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