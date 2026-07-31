Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei zieht betrunkenen Kraftfahrer aus dem Verkehr

Pomellen (ots)

Heute, kurz nach Mitternacht, kontrollierten Bundespolizisten am ehemaligen Grenzübergang Pomellen einen PKW mit polnischer Zulassung in der Einreise. Kraftfahrer war ein 26- jähriger Ukrainer. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten und kontrollieren wollten, bemerkten sie starken Alkoholgeruch. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges wurde diverse leere alkoholische Flaschen im Auto festgestellt. Der Mann legte zur Kontrolle seinen gültigen ukrainischen Reisepass und einen deutschen Aufenthaltstitel vor. Ein erster durchgeführter Atemalkoholtest um 00:25 Uhr ergab einen Wert von 2,56 Promille, ein weiterer Test um 00:30 Uhr ergab 2,64 Promille und ein Test gegen 01:00 Uhr ergab einen Wert von 2,27 Promille Die zuständige Landespolizei wurde über den Sachverhalt informiert und hat die Person zur Durchführung einer Blutentnahme am Bundespolizeirevier in Pomellen übernommen. Der Mann muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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