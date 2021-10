Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zwei Strafanzeigen: Männer bedrohen Zugbegleiterinnen

Bremen (ots)

02.10.2021, Bremen / Lüneburg

Regionalexpress 14052 Osnabrück - Bremen: Ein 33-jähriger Fahrgast aus Nordenham wird beschuldigt, eine 50-jährige Zugbegleiterin in einem Regionalexpress nach der Abfahrt in Diepholz bedroht zu haben. Als sie ihn in ihrem Dienstabteil antraf, drohte er damit, ihr "einen Stift in den Hals zu rammen". Bundespolizisten nahmen den Deutschen am Sonnabendmorgen bei Ankunft im Bremer Hauptbahnhof vorläufig fest. Sein Motiv ist unklar. Jedoch ist der Mann nach rund 45 Strafanzeigen überregional bei der Bundespolizei im Zusammenhang mit Fahrten ohne Fahrausweise, Diebstählen, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte bekannt.

ICE Hannover - Lüneburg: Ebenfalls hochgradig aggressiv hat sich ein 53-jähriger Fahrgast aus Lüneburg am Sonnabend gegen 20:00 Uhr im ICE 584 benommen. Als die 32-jährige Zugbegleiterin den Deutschen nach seinen Belästigungen von Reisenden ermahnte, drohte er lautstark damit, "die Angelegenheit das nächste Mal mit einem Schlachtermesser zu regeln." Bundespolizisten nahmen den pöbelnden Mann bei Ankunft des Zuges in Lüneburg mit auf die Wache. Sie stellten fest, dass er am selben Tag bereits eine Strafanzeige wegen fehlenden Fahrscheins in Nürnberg erhalten hatte. Ermittlungen wegen Bedrohung dauern an.

