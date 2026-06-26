Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Lebensgefährliche Handlung - Mann uriniert im Gleisbereich

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am 26.06.2026 gegen 09:57 Uhr eine männliche Person (Alter: 51 Jahre) sich im Gleisbereich im S-Bahnhof Blankenese aufgehalten haben.

Zum Begehungszeitpunkt fand im S-Bahnhof Blankenese Regelbetrieb statt, sodass folglich jederzeit ein Zug auf den betroffenen Gleisen hätte verkehren können.

Ein aufmerksamer Fahrdienstleiter des S-Bahnhofs Blankenese (Alter: 45 Jahre) bemerkte, wie ein Mann im Gleisbereich herumlief, dort urinierte und anschließend wieder den Gleisbereich verließ. Der Fahrdienstleiter erkannte umgehend die Gefahrenlage und meldete den Vorfall an die Polizei.

Eine umgehend durchgeführte Videosichtung bestätigte den Gleisaufenthalt. Vor Ort konnte der meldende Fahrdienstleiter des Sachverhalts angetroffen und befragt werden. Er führte die Bundespolizisten an den mittlerweile aus dem Bahnhof herausgegangenen Mann heran.

Durch die eingesetzten Bundespolizisten konnte der deutsche Staatsangehörige in unmittelbarer Nähe zum S-Bahnhof Blankenese angetroffen werden. In einem Präventionsgespräch mit den Bundespolizisten über die Gefahren im Gleisbereich zeigte sich der Mann uneinsichtig und gab an, dass er sich im Gleisbereich begeben habe, um dort zu urinieren.

Nach Durchführung bundespolizeilicher Maßnahmen wurde der nicht alkoholisierte 51-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts "Unerlaubter Gleisaufenthalt" eröffnet.

Aus aktuellem Anlass warnt die Hamburger Bundespolizei wiederholt vor leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen: "Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich und verboten! Triebfahrzeugführer von Zügen können nicht ausweichen, oftmals sind die Bremswege zu lang, um ein Erfassen von Personen im Gleisbereich noch zu verhindern. Häufig gefährden sich Personen in den Gleisen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer. In diesem Fall hat sich der Mann auch direkt an den Stromschienen im S-Bahnbereich aufgehalten. Diese führen 1.200 V Gleichstrom. Eine Berührung ist lebensgefährlich."

WL

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