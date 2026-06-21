Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV

Hamburg (ots)

Am 20.06.2026 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Hamburger Hauptbahnhof durch.

Die Kontrollen hatten das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass im Bahnverkehr (ÖPNV) Waffen jeglicher Art nichts zu suchen haben!

Die Maßnahmen wurden durch ca. 50 DB-Sicherheitsdienst- und Hochbahnmitarbeiter unterstützend flankiert. Über 50 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg konnten gemeinsam folgende Feststellungen erzielen.

- rund 600 Personenkontrollen/ Durchsuchungen - 25 Sicherstellungen (davon: 7 x Messer, 4x Reizstoffsprühgeräte)

Besondere Feststellungsergebnisse der Kontrollmaßnahmen:

1) Gegen 18:10 Uhr leistete ein 19-jähriger Marokkaner Widerstand gegen die Kontrollmaßnahme, sodass er bei der Durchsuchung zu Boden gebracht werden musste. Zudem beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte mit Worten. Er musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren (Straftatverdacht: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

2) Eine Überprüfung der Personalien einer 32-jährigen Frau ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Die wegen der Straftat "Betrug" Gesuchte musste eine Geldstrafe in Höhe von 350 EUR (70 Tagessätze zu je 5 EUR) bezahlen. Die deutsche Staatsangehörige konnte die Geldstrafe bezahlen und musste daher keine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Bei dem 33-jährigen Begleiter der festgenommenen Person konnten zudem 8 Konsumeinheiten mit weißer Substanz (Speed) bei der Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Hier werden die weiteren Ermittlungen durch das zuständige LKA der Landespolizei Hamburg geführt.

Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Landespolizei Hamburg werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze gemeinsam mit ihren Verbundpartnern durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren.

WL

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