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Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV

Hamburg (ots)

Am 20.06.2026 führte die Bundespolizeiinspektion Hamburg gemeinsam mit der Landespolizei Hamburg in der Zeit von 17:00 Uhr bis 24:00 Uhr einen Schwerpunkteinsatz zur Gewaltprävention und zur Kontrolle des Waffenverbots im ÖPNV rund um den Hamburger Hauptbahnhof durch.

Die Kontrollen hatten das Ziel, einerseits das Dunkelfeld des Mitführens gefährlicher Gegenstände aufzuhellen und andererseits die klare Botschaft zu vermitteln, dass im Bahnverkehr (ÖPNV) Waffen jeglicher Art nichts zu suchen haben!

Die Maßnahmen wurden durch ca. 50 DB-Sicherheitsdienst- und Hochbahnmitarbeiter unterstützend flankiert. Über 50 Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Landespolizei Hamburg konnten gemeinsam folgende Feststellungen erzielen.

   - rund 600 Personenkontrollen/ Durchsuchungen
   - 25 Sicherstellungen (davon: 7 x Messer, 4x Reizstoffsprühgeräte)

Besondere Feststellungsergebnisse der Kontrollmaßnahmen:

   1) Gegen 18:10 Uhr leistete ein 19-jähriger Marokkaner Widerstand 
      gegen die Kontrollmaßnahme, sodass er bei der Durchsuchung zu 
      Boden gebracht werden musste. Zudem beleidigte und bedrohte er 
      die Einsatzkräfte mit Worten. Er musste nach Abschluss der 
      polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Gegen ihn 
      wurde ein Strafverfahren (Straftatverdacht: Widerstand gegen 
      Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung) eingeleitet. 
      Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der 
      Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.
   2) Eine Überprüfung der Personalien einer 32-jährigen Frau ergab 
      eine Ausschreibung zur Festnahme. Die wegen der Straftat 
      "Betrug" Gesuchte musste eine Geldstrafe in Höhe von 350 EUR 
      (70 Tagessätze zu je 5 EUR) bezahlen. Die deutsche 
      Staatsangehörige konnte die Geldstrafe bezahlen und musste 
      daher keine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Bei dem 33-jährigen
      Begleiter der festgenommenen Person konnten zudem 8 
      Konsumeinheiten mit weißer Substanz (Speed) bei der 
      Durchsuchung aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 
      deutschen Staatsangehörigen wurde ein Strafverfahren wegen 
      Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Hier 
      werden die weiteren Ermittlungen durch das zuständige LKA der 
      Landespolizei Hamburg geführt.

Entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten eingeleitet

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg und die Landespolizei Hamburg werden auch zukünftig wiederkehrend und unangekündigt entsprechende Einsätze gemeinsam mit ihren Verbundpartnern durchführen, um Verstöße konsequent zu ahnden und die Bürgerinnen und Bürger weiter zu sensibilisieren.

WL

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Woldemar Lieder
Telefon: 0173-678 34 61
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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