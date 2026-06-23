Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Dreister Diebstahl im Bahnhof Harburg: Mutmaßlicher Handy-Dieb schneidet schlafenden Opfer die Hosentasche auf, um sein Handy zu entwenden-

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Hamburg (ots)

Nach Videosichtung: Tatverdächtiger heute durch Bundespolizei wiedererkannt, festgenommen und der U-Haftanstalt zugeführt-

Am 21.06.2026 gegen kurz nach 05.00 Uhr soll nach jetzigem Sachstand der Ermittler der Bundespolizeiinspektion Hamburg einem alkoholisierten, schlafenden Mann (m.21) im Bahnhof Hamburg-Harburg das mitgeführte Iphone (Wert rund 450 Euro) aus der Hosentasche entwendet worden sein.

"Der Täter muss dabei mit besonders hoher krimineller Energie vorgegangen sein, denn er hat seinem hilflosen Opfer offensichtlich eine Hosentasche aufgeschnitten, um an das Handy zu gelangen. Danach flüchtete der bis dahin unbekannte Täter mit seiner Beute aus dem Bahnhof."

Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl anschließend und verhielt sich genau richtig. Er suchte umgehend das Bundespolizeirevier im Bahnhof Harburg auf und gab eine Strafanzeige gegen "Unbekannt" auf.

"Umgehend sichteten Bundespolizisten intensiv alle relevanten Überwachungskameras am Tatort und konnten auf dem abgespeicherten Videomaterial den Täter mit dem gestohlenen Handy feststellen."

Zwei Tage später, am 23.06.2026 gegen 07.20 Uhr konnten Streifenbeamte der Bundespolizei den Tatverdächtigen (m.41) aufgrund des guten Videomaterials (sowie Fotoprints) im Bahnhof wiedererkennen und vorläufig festnehmen. Der indische Staatsangehörige wurde zum Bundespolizeirevier für die weiteren polizeilichen Maßnahmen verbracht. Der polizeilich bekannte Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt und die Gewahrsamsfähigkeit des Beschuldigten wurde in einem Krankenhaus unter bundespolizeilicher Begleitung festgestellt. Bei der Durchsuchung der Bekleidung konnte das gestohlene IPhone nicht mehr aufgefunden werden. Der indische Staatsangehörige ist polizeilich u.a. auch wegen Eigentumsdelikte bekannt und hat bereits mehrfach Freiheitsstrafen (auch U-Haft) in Haftanstalten verbüßt. Er wurde über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der Untersuchungshaftanstalt (Vorführung Haftrichter) zugeführt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren (Verdacht des besonders schweren Diebstahls) eingeleitet.

"In diesem Fall hat sich der Geschädigte genau richtig Verhalten und sofort eine Anzeige bei der Bundespolizei aufgegeben."

Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg rät: "Zeigen Sie alle Diebstähle (Straftaten) umgehend bei der Polizei an, damit schnellstmöglich Videoaufnahmen von entsprechenden Überwachungskameras im Bahnbereich ausgewertet werden können und ggf. auch Fahndungsmaßnahmen mit uniformierten und zivilen Bundespolizisten (ggf. auch Recogniser) durchgeführt werden können. Oftmals führen diese Maßnahmen zur Ermittlung von Hinweisen oder auch von Tatverdächtigen."

"RC"

Hinweis: Videomaterial kann Medienvertretern im laufenden Strafverfahren nicht zur Verfügung gestellt werden.

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