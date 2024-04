BPOLD-B: Wochenendbilanz: Drei mutmaßliche Schleusungen und 77 unerlaubte Einreisen

Forst (ots) - Die Bundespolizei deckte am vergangenen Samstag und Sonntag in Südbrandenburg die unerlaubte Einreise von 34 Personen auf. Acht Personen wiesen die Beamtinnen und Beamten nach Polen zurück. Gegen einen mutmaßlichen Schleuser ermittelt die Bundespolizei. Einsatzkräfte der Bundespolizei haben Samstag bis Sonntag in mehreren Fällen unerlaubt eingereiste ...

mehr