Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schüler nach Einbruch in Backshop gestoppt

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag nahmen Bundespolizisten zwei 14-Jährige nach einem Einbruch in einen Backshop am S-Bahnhof Schöneberg in Gewahrsam.

Gegen 2:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG, wie ein Jugendlicher die Verglasung eines Backshops auf einem Bahnsteig einschlug, während sein Komplize die Tat absicherte. Als die beiden 14-Jährigen anschließend den Tatort verlassen wollten, hielten die Bahnmitarbeiter sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei einem der beiden fanden Bundespolizisten neben 325 Euro Bargeld auch einen Nothammer und stellten die Sachen sicher.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Sowohl der deutsche als auch der bulgarische Staatsangehörige sind bereits einschlägig aufgrund diverser Eigentums- und Körperverletzungsdelikten polizeibekannt.

Die Ermittlungen zum Fall dauern an. Parallel wird auch ein möglicher Zusammenhang mit einem Einbruch in einem anderen Backshop geprüft, der sich in unmittelbarer Nähe befindet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell