Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Führungswechsel in der Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Mitte (ots)

Im Rahmen einer Feierstunde im Roten Rathaus ist am Montag der Behördenleiterwechsel in der Bundespolizeidirektion Berlin erfolgt. Der bisherige Präsident Thomas Striethörster wird mit Ablauf des heutigen Tages seinen aktiven Dienst als Präsident der Bundespolizeidirektion beenden. Nachfolger wird Karl-Heinz Weidner, der bisher als Abteilungsleiter im Bundespolizeipräsidium Potsdam zuständig für Gefahrenabwehr war und zum 1. Mai das Präsidentenamt übernimmt.

Der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann verabschiedete im Großen Festsaal des Roten Rathauses Herrn Thomas Striethörster in den Ruhestand und führte seinen Nachfolger in das Amt ein. Dabei bedankte er sich bei beim scheidenden Präsidenten für die erfolgreiche Führung der "Bundespolizei-Hauptstadtdirektion" und gab seinem Nachfolger die besten Wünsche für eine erfolgreiche Übernahme des Amtes auf dem Weg.

Herr Striethörster war über sechs Jahre lang Präsident der Bundespolizeidirektion Berlin, die in Berlin und Brandenburg zuständig ist. In seinem Rückblick kam er auf viele persönliche Erfahrungen, erfolgreiche Einsätze und die hohe Einsatzbelastung zu sprechen. Herr Weidner machte in seiner Rede deutlich, dass er sich auf die neue Aufgabe sehr freue und die anstehenden Herausforderungen und Aufgaben zusammen mit seinen zukünftigen Mitarbeitern annehmen und angehen werde.

Anwesend waren etwa 230 Gäste aus Politik, Wirtschaft und von verschiedenen Sicherheitsbehörden.

