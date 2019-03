Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrerin leicht verletzt

Papenburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Dechant-Schütte-Straße wurde am Montag gegen 14.55 Uhr eine Radfahrerin leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der in Richtung Deverweg unterwegs war, wollte in die Landsbergstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar die 42-jährige Radfahrerin und erfasste das Fahrrad am Vorderrad. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Als er auf dem nahegelegenen Parkplatz des Amtsgerichts hielt, sprach die Radfahrerin ihn an. Daraufhin beschimpfte der Autofahrer die Frau und fuhr weiter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 926 0 zu melden.

