Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Sögel (ots)

Gestern Abend kam es auf der Schloßallee gegen 22:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 42-jährige Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt.

Ein 61-jähriger Mann aus Sögel beabsichtigte von der Schloßallee in die Kolpingstraße abzubiegen. Dies übersah der 42-jährige Autofahrer und touchierte den vor ihm fahrenden Wagen. Im Anschluss prallte er mit seinem PKW gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Sögel gebracht. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,88 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell