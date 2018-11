POL-GI: Pressemeldung vom 12.11.2018: Grünberg: 73 - Jähriger kommt bei Unfall ums Leben

Gießen (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmittag auf der Landstraße 3007 zwischen Hungen-Röthges und Grünberg. Ein 73 - Jähriger aus Reiskirchen, der mit seinem PKW gegen 12.20 Uhr, in Richtung Grünberg unterwegs war, kam aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein PKW prallte frontal gegen einen Baum. Anschließend wurde das Auto nach links abgewiesen und stieß gegen die Schutzplanke. Nachdem die ersten Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, musste der 73 - Jährige mittels einer Rettungsschere aus dem Auto, das auf der Straße zum Stehen kam, befreit werden. Trotz der eingeleiteten Erstversorgung erlag der Reiskirchener noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Unfallstelle musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell