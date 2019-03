Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zwei Haftbefehle auf A12 vollstreckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Frankfurter Bundespolizisten nahmen innerhalb von 24 Stunden zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer auf der Bundesautobahn 12 fest.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte in der Nacht zu Montag um 0:05 Uhr einen aus Polen kommenden Linienbus an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West. Die Überprüfung eines 53-jährigen Mitreisenden ergab, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl gegen den Niederländer erlassen hatte.

Er ist im November 2018 durch das Amtsgericht Rüsselsheim wegen Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro Geldstrafe oder 20 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Der 53-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe noch vor Ort bezahlen und seine Reise fortsetzen.

Den zweiten Haftbefehl vollstreckten die Beamten am Montagabend gegen 22:35 Uhr bei der Kontrolle eines litauischen Kleintransporters an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West in Richtung Bundesgrenze. Gegen den 29-jährigen Fahrer lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen vor. Das Amtsgericht Iserlohn verurteilte den Litauer im Februar 2017 wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit im Verkehr zu 2.500 Euro Geldstrafe oder 100 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe.

Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, brachten ihn die Beamten in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt.

