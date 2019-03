Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbfehle

Frankfurt (Oder) (ots)

Frankfurter Bundespolizisten nahmen innerhalb von 24 Stunden gleich zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer fest. In beiden Fällen bezahlten die Verurteilten die geforderten Geldstrafen.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Donnerstag gegen 15 Uhr einen aus Polen kommenden Linienbus an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West. Die Überprüfung eines 33-jährigen Reisenden ergab, dass die Staatsanwaltschaft Berlin im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl gegen den Polen erlassen hatte. Er ist im Dezember 2016 durch das Amtsgericht Tiergarten wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 420 Euro oder 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden.

Einen zweiten Haftbefehl vollstreckten die Beamten Freitagmorgen gegen sieben Uhr bei der Kontrolle eines Pkw-Insassen auf dem Rastplatz Biegener Hellen Süd. Auch hier hatte die Staatsanwaltschaft Berlin im Januar dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Diebstahls gegen den 32-jährigen Polen erlassen. Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte den Mann zu einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro oder 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe.

Da beide Männer die Geldstrafe bezahlten, konnten sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen ihre Reise fortsetzen.

