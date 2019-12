Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Blinde Passagiere auf dem LKW

Merzig (ots)

An einer Haltebucht, am Pellinger Tunnel, hat am heutigen Morgen, ge-gen 06.15 Uhr, ein LKW-Fahrer, der aus England über Luxemburg nach Aalen fahren wollte, drei Flüchtlinge auf seiner Ladefläche entdeckt. Beim Halt flüchteten die Personen durch die bereits aufgeschlitzte LKW-Plane über die A8. Auf Grund der Witterungsbedingungen, Dunkelheit und starker Nebel, bestand Lebensgefahr für die flüchtenden Personen und die Autofahrer. Die Bundes- und Landespolizei leiteten sofort mit verstärkten Kräften eine Großfahndung ein. Auch die französischen Poli-zei beteiligten im nahegelegenen Scheuerwald an der Fahndung. Gegen 7.30 Uhr konnte die Bundespolizei drei Personen auf einem Wiesenge-lände neben der A8 feststellen. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um die Flüchtenden, ein männlicher Sudanese, 25 Jahre und zwei weibliche Eritreerinnen im Alter von 21 und 26 Jahren. Die Bundespolizeiinspektion Bexbach ermittelt wegen der unerlaubten Einreise gegen die drei Personen, der LKW-Fahrer wird als Zeuge ver-nommen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bexbach

Pressesprecher

Dieter Schwan

Telefon: 06826/5221007 Mobil: 0172/651 27 86

E-Mail: Dieter.Schwan@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bexbach, übermittelt durch news aktuell