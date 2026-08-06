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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei übergibt Greifvogel an Tierrettung

BPOL-KL: Bundespolizei übergibt Greifvogel an Tierrettung
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Mainz (ots)

Eine Frau transportierte einen Greifvogel in der Regionalbahn. Diesen hatte sie am Vormittag, mutmaßlich flugunfähig, auf einem Feld in Nieder-Olm gefunden. Da sie dem Tier helfen wollte, entschied die Dame sich den Vogel mitzunehmen. Noch im Zug sitzend, kontaktierte sie die Bundespolizei und übergab nach Eintreffen der RB 31 im Hauptbahnhof Mainz den Vogel an die Beamten. Diese informierten die Tierrettung, die den Vogel in eine Wildauffangstation brachte. Um welche Art Greifvogel es sich genau handelte und warum dieser nicht flugfähig war, konnte vor Ort nicht geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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