Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Bahnhof Mainz Römisches Theater

Mainz (ots)

Am 29. Juli 2026 kontrollierten Kräfte der Bundespolizei im Bahnhof Mainz Römisches Theater einen 32-jährigen deutschen Mann.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mainz wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Zudem bestand gegen ihn eine Aufenthaltsermittlung derselben Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier Mainz gebracht. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 1.684 Euro nicht zahlen konnte, wurde er zur Vollstreckung einer 80-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Rohrbach überstellt.

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