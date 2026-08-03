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Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: 516 Stangen sowie 841 Schachteln Zigaretten bei Fahrzeugkontrolle festgestellt

Hinterweidenthal (ots)

Die Kontrolle eines Fahrzeugs, welches mit zwei Männern besetzt war, brachte einen mutmaßlichen Steuerschaden von ca. 25.000 - 30.000 Euro zutage. Die beiden 33-jährigen Männer aus den Palästinensischen Gebieten wurden am 2. August 2026 um ca. 23:45 Uhr auf der B10 bei Hinterweidenthal durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. In dem Fahrzeug mit deutscher Zulassung stellten die Polizisten abgedeckte Kisten fest. In diesen befanden sich 516 Stangen sowie 841 Schachteln Zigaretten, alle ohne Steuerbanderole. Weiterhin konnten die Beamten einen Schlagring in dem Auto auffinden und sicherstellen. Es wurden Einsatzkräfte der PI Dahn und des Zollfahndungsamts Frankfurt mit Dienstsitz in Kaiserslautern hinzugerufen. Der bei dem Fahrer durchgeführte freiwillige Urintest ergab, dass der Mann unter Einfluss von Opiaten und THC stand. Anschließend erfolgte außerdem eine Blutentnahme. Die sichergestellten Zigaretten sowie Mobiltelefone der Männer wurden an den Zoll übergeben. Der Fahrzeugschlüssel und Führerschein des Fahrers wurden durch die PI Dahn sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer vor Ort entlassen. Gegen die beiden 33-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung, Steuerhehlerei und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/340 73-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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