Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Erneut Züge im Bahnbetriebswerk besprüht

Trier (ots)

Im Bahnbetriebswerk Trier wurden erneut drei dort abgestellte Personenzüge nach Graffiti-Art besprüht. Die verunstaltete Gesamtfläche beträgt 130 qm.

Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 10. und 14. Juli 2026. Der durch die Farbschmierereien verursachte Schaden beläuft sich auf knapp 7.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

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