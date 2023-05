Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Unerlaubt eingereist und mit Haftbefehl gesucht

Trier (ots)

Bei Personenkontrollen nahm die Bundespolizei am Sonntag einen sudanesischen und indischen Staatsbürger im Stadtgebiet fest.

Die aus Luxemburg eingereisten Männer waren nicht im Besitz erforderlicher Ausweisdokumente, zudem wurden beide mit Haftbefehl gesucht. Der Sudanese wurde wegen eines Eigentumsdeliktes zu einer Haftstrafe von 90 Tagen, der Inder wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu 20 Tagen Haft verurteilt.

Die haftbefreienden Beträge in Höhe von 1.800 und 300 Euro konnten nicht bezahlt werden, so dass beide Verurteilte in die JVA Trier eingeliefert wurden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell