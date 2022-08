Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Trier (ots)

Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet nahm die Bundespolizei zwei Personen fest.

Am Sonntagmorgen einen 26-jährigen Deutschen. Der in Hessen lebende und seit fünf Jahren gesuchte Mann wurde wegen Betrugs zu einer Haftstrafe von 50 Tagen, abwendbar durch die Zahlung von 500 Euro, verurteilt. Die geforderte Geldstrafe konnte er nur teilweise begleichen, so dass er zur Verbüßung einer Resthaftstrafe von zwei Tagen in die JVA Trier eingeliefert wurde.

Bereits am Freitagabend einen 35-jährigen Portugiesen. Der Mann wurde wegen zwei Betrugs-/Untreuedelikten zu insgesamt 210 Tagen Haft verurteilt. Da er den haftbefreienden Betrag von 5.500 Euro nicht aufbringen konnte, wurde auch er zur JVA Trier verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell