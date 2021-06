Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Kontrolle Reisebus - Bundespolizei nimmt Gambier in Gewahrsam

Trier (ots)

Anlässlich der Kontrolle eines Reisebusses, Route Mailand-Duisburg, nahm die Bundespolizei Trier gestern Morgen einen 17-jähriger Gambier im Stadtgebiet in Gewahrsam. Der ausweislose Jugendliche gab an, in Freiburg zugestiegen zu sein und nach Bremen reisen zu wollen.

Eine polizeiliche Überprüfung ergab eine Ausschreibung des Polizeireviers Lahr zur Ingewahrsamnahme - Vermisst. Der Junge wurde, nach Rücksprache mit der zuständigen Jugendeinrichtung des Landkreises Ortenau, dem Jugendamt Stadt Trier übergeben. Weitere Maßnahmen erfolgen in Zuständigkeit der beiden Jugendämter.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell