POL-NMS: 210104-4-pdnms Zeugen gesucht nach Einbrüchen in Borgstedt und Owschlag

Rendsburg

An Silvester / Neujahr 2020/2021 kam es in Borgstedt und in Owschlag zu je einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamilienhäuser. In beiden Fällen hebelten die Täter eine Terrassentür auf, drangen in die Häuser ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen.

Ob in Owschlag etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das tatbetroffene Einfamilienhaus befindet sich in der Straße "Rosenring". Die Tat wurde im Zeitraum 31.12.20, 14.30 Uhr, bis 01.01.21, 16.00 Uhr, begangen.

In Borgstedt befindet sich das tatbetroffene Einfamilienhaus in der Straße "Am Hang". Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld und ein Laptop. Die Tatzeit lässt sich ziemlich genau auf den 31.12. ca. 21.20 Uhr eingrenzen.

In beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei in Rendsburg jetzt nach Zeugen. Wer hat in den besagten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen machen können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.

