Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht nach Unfallflucht einen Inline-Skater

Paderborn (ots)

(mh) Ein junger Mann ist in der Rathenaustraße am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr nach einer verunglückten Bewegung auf Inline-Skates gegen das stehende Auto einer 50-Jährigen geprallt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem silbernen Opel Corsa zu kümmern, setzte er seine Fahrt im Anschluss fort. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Mann wird als etwa 25 Jahre alt, osteuropäisch und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte blonde Haare, war sportlich und schlank. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, melden sich bitte über die Telefonnummer 05251/3060.

