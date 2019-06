Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Ehrlich hinter Gittern

Wellen/Trier (ots)

Eine Streife der Mobilen Kontroll -und Überwachungseinheit Koblenz, welche am Donnerstag für die BPOLI Trier das Grenzgebiet zu Luxemburg überwachte, kontrollierte um 19:30 Uhr am Bahnhof Wellen einen 55-jährigen Mann. Da er keine Ausweisdokumente mitführte, machte er zunächst mündliche Angaben zur Person. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass diese wahrheitsgemäß waren andererseits aber auch, dass unter diesen Personalien ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin vorlag. Die Bundespolizisten nahmen den Mann daraufhin mit zur Dienststelle nach Trier, wo die Identität via Fingerabdruck zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Aufgrund des vorliegenden Haftbefehls vom Amtsgericht Berlin / Tiergarten sollte die Person nun den strafbefreienden Betrag von 2235EUR entrichten oder für 149 Tage in Haft gehen. Mangels vorhandener Barmittel erfolgte um 22:00 Uhr die Einlieferung in die JVA Trier.

