POL-BOR: Borken - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Borken (ots) - Am Sonntag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 20.45 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftshaus an Hansestraße ein. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten Schmuck. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

