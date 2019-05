Polizei Aachen

POL-AC: Vermehrt Sprinter entwendet

Stolberg/Eschweiler (ots)

In den vergangenen Tagen sind vermehrt Fahrzeuge der Marke Mercedes Sprinter entwendet worden. Insgesamt fünf Taten registrierte die Aachener Polizei im Zeitraum vom 03.05.2019 bis zum 08.05.2019. Dabei handelt es sich nahezu ausschließlich um Firmenfahrzeuge, welche in der Regel mit Werkzeugen und Utensilien beladen sind. Die Stolberger Tatorte befinden sich in den Straßen Am Horsterhof, im Lavendelweg und An der Krone. Die Eschweiler Tatorte liegen in der Arndtstraße und der Burgstraße. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang der Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110. (am)

